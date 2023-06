Razzia gegen Messergewalt „Ich verstehe nicht, warum Menschen bewaffnet zur Party gehen“

Hintergrund der groß angelegten Razzia waren mehrere tragische Vorfälle in den vergangenen Wochen, in denen Messer eine Rolle spielten. Allein am Feiertagswochenende vom 28. April bis 1. Mai kam es in acht Städten in NRW zu Angriffen mit Messern. In Leverkusen erlag ein 35-jähriger Mann seinen schweren Stichverletzungen. Im Jahr 2022 hat die Polizei in NRW insgesamt 5081 Fälle mit dem Tatmittel „Stichwaffe“ erfasst. In 4191 Fällen wurde ein Messer als Tatmittel eingesetzt. Das „Einsetzen“ des Tatmittels umfasst laut Polizei dabei unter anderem die Drohung mit dem Messer. Auch die gestiegenen Zahlen in den Bereichen Gewaltkriminalität sowie Kinder- und Jugendkriminalität waren Anlass für das Vorgehen am Samstagabend.