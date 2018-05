A2 bei Herford: Lkw mit Dosenbier beladen geht in Flammen auf

Mit Dosenbier beladener Lkw geht auf A2 in Flammen auf

Herford Ein Lkw, der mit mehreren Tonnen Bier beladen war, ist auf der A2 abgebrannt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Wie die Polizei mitteilte, musste die Autobahn bei Herford am Montagmorgen in Richtung Dortmund zeitweise gesperrt werden. Der zerstörte Lkw sollte am Mittag geborgen werden. Dafür wollte die Polizei die A2 erneut sperren.