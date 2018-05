Aldi in Bochum: Riesige Spinne in Discounter ist gefunden

Discounter hat wieder geöffnet : Riesenspinne in Bochumer Aldi-Markt ist gefunden

Rettungsfahrzeuge stehen vor dem Supermarkt in Bochum. Foto: dpa/---

Bochum Am Freitagmorgen sorgte eine Spinne für die Schließung einer Bochumer Aldi-Filiale. Das Tier wurde am Wochenende tot aufgefunden wurde. Noch ist nicht klar, um was für eine Spinnenart es sich handelt.

„Die Spinne ist am Wochenende auf dem Boden der Filiale gefunden worden, so dass das Veterinäramt die Schließung aufheben konnte. Der Markt hat seit Montagmorgen wieder ganz normal geöffnet“, sagte eine Aldi-Sprecherin.

Ein Mitarbeiter hatte am Freitag nach der Anlieferung des Frischobstes die Spinne beim Auspacken der Bananenkisten entdeckt. Der Supermarkt musste daraufhin geschlossen werden. Zudem entschied Aldi im Einvernehmen mit den zustädnigen Behörden, das Gebäude auszuräuchern. „Wir haben mit dem Veterinäramt eng zusammengearbeitet und alle Anweisungen befolgt“, sagte die Sprecherin des Discounters.



Nach der Benebelung durch einen Kammerjäger wurde das Tier am Wochenende gefunden. Um was für eine Spinnenart es sich bei dem toten Tier handelt, ist aber noch nicht klar. „Das wird noch untersucht. Uns ist aber nun vor allem wichtig, dass wir wieder ganz normal geöffnet haben“, sagte die Aldi-Sprecherin.

