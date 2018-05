Katholikentag in Münster: Demonstranten stören Auftritt von AfD Politiker Volker Münz

Katholikentag in Münster

Münster Rund 1000 Menschen gehen am Samstagnachmittag in Münster auf die Straßen, um den Auftritt eines AfD-Politikers zu verhindern. Gleich zu Beginn der Podiumsveranstaltung störten Teilnehmer im Saal den Auftritt.

Während auf der offiziellen Bühne vor der Münsterlandhalle „Oh happy Day“ gesungen wird, ziehen laut Schätzung der Polizei etwa 1000 Demonstranten begleitet von zahlreichen Sicherheitskräften zur Halle. Dort soll am Samstagnachmittag der kirchenpolitsche Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Volker Münz auf einem Podium reden dürfen.

Als Münz in der Halle sein Bekenntnis zum Glauben erklären will, stürmt später eine kleine Aktionsgruppe den Saal und stört zumindest den Beginn. Dann kehrt Ruhe ein - und ruhig bleibt es auch, als Münz sein erstes Statement abgibt. „Ich lebe nach meinem Glauben. Als Politiker aber muss ich anderen Gesetzmäßigkeiten folgen“, sagt er. Er wolle auch als Politiker den Frieden bewahren, doch wenn er auf dem Podium durch Proteste nicht zu Wort komme, sei das eine Störung des Friedens, so nimmt er Bezug auf die Störer.