Muttertag 2018: Warum Mama einfach die Beste ist

Düsseldorf/Moers Sie tröstet, wenn man hingefallen ist. Sie hilft bei den Hausaufgaben. Und sie ist immer für einen da. Zum Muttertag erzählen Grundschulkinder aus der Region, wieso sie ihre Mütter lieben - und was sie ihr zum Muttertag schenken.

Emily ist acht Jahre alt und geht in die Klasse 3b in der Joachim-Neander-Schule am Rather Markt in Düsseldorf. “Ich mache meiner Mama ein Frühstück, dann kaufe ich noch Blumen, stelle sie auf den Tisch und dann überrasche ich sie”, erzählt sie ein paar Tage vor Muttertag. Ihr Klassenkamerad Armin plant etwas Ähnliches: Zusammen mit seiner Schwester will er der Mama zum Muttertag ein Frühstück zaubern.