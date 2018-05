Katholikentag in Münster: AfD-Politiker Volker Münz spricht auf dem Podium

AfD beim Katholikentag in Münster

Münster Mit dem Auftritt von Volker Münz erlebte der Katholikentag eine Premiere: Erstmals saß ein AfD-Vertreter auf einem Podium. Es gab Proteste, Demos, heftige Wortgefechte. Doch der Austausch brachte nicht viel.

Politik und Kirche - das ist immer ein spannendes Thema. Brisant aber wird es, wenn ein AfD-Vertreter dabei ist, wie am Samstagnachmittag mit dem kirchenpolitischen Sprechers der AfD Volker Münz. Den Dialog wollte das veranstaltende Zentralkomitee der deutschen Katholiken suchen, Argumente austauschen, den anderen respektieren und erst dann einschreiten, wenn Menschenrechte in Frage gestellt werden.

Aus all den schönen Vorsätzen wurde nichts - oder doch zumindest zu wenig. Gleich zu Beginn stürmte eine kleine Aktionsgruppe den Saal und störte die ersten paar Minuten. Laute Rufe, ein Transparent wurde entrollt und von Ordnern wieder eingerollt, kurzum: es gab heftigere Protestaktionen, doch für einen Katholikentag sind solche Turbulenzen dennoch bemerkenswert.

Schließlich kehrte Ruhe ein - und so blieb es auch, als Münz sein erstes Statement abgab. „Ich lebe nach meinem Glauben. Als Politiker aber muss ich anderen Gesetzmäßigkeiten folgen“, sagte er. Er wolle auch als Politiker den Frieden bewahren, „aber wenn man nicht einmal mehr zu Wort kommt, dann ist auch das eine Störung des Friedens.“ Sehr emotional reagierte Christine Buchholz (Die Linke), die davor warnte, wenn faschistische Positionen nach und nach wieder alltäglich werden - wie mit der AfD.

Formelhafte Sätze gegen die AfD

Bettina Jarasch von den Grünen etwa, die die multikulturelle Gesellschaft nicht als Vision oder Traum verstanden wissen wollte, sondern „schlicht als eine Tatsache, mit der alle umgehen müssen, die in Zukunft Politik machen. Doch zu einem großen Teil arbeiteten sich die Diskutanten dann immer wieder an Münz und der AfD ab mit all den formelhaften Sätzen, etwa zur Flüchtlingsfrage.