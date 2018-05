Polizei Hagen: Hund fällt 25-Jährige in Treppenhaus an

Hagen Die Polizei hat einen Hund in Hagen erschossen, der eine Frau angegriffen hat und sich in ihr verbissen hat. Die Frau ist schwer verletzt.

Ein aggressiver Hund hat am Samstag eine 25-jährige Frau in Hagen in einem Treppenhaus angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Tier in die Frau verbissen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. „Durch das beherzte Eingreifen eines 27-jährigen Polizeikommissars konnte der Hund weggerissen und die Frau bis zum Eintreffen des Rettungswagens im Streifenwagen in Sicherheit gebracht werden“, heißt es im Polizeibericht. Der aggressive Hund habe mit mehreren Schüssen getötet werden müssen.