Handel : Der Streit um die Sonntagsöffnung spaltet die Politik

Düsseldorf Der Handelsverband NRW bedauert die jüngsten OVG-Entscheidungen gegen verkaufsoffene Sonntage. Die Kirchen hatten die Hilfsmaßnahme der Landesregierung zähneknirschend akzeptiert, aber die Gewerkschaft Verdi hält unbeirrt am Klageweg fest.

Der Streit um verkaufsoffene Sonntage in NRW erhitzt die Gemüter. Im Juli hat das NRW-Wirtschaftsministerium per Verordnung festgelegt, dass vier verkaufsoffene Sonntage bis Jahresende erlaubt sein sollten, damit Umsatzeinbußen durch Corona abgemildert werden können. Doch das ist in acht Fällen am Oberverwaltungsgericht (OVG) gescheitert. Tenor: Das Aufholen corona-bedingter Umsatzverluste sei kein ausreichender Grund, die im Grundgesetz verankerte Arbeitsruhe weiter zu lockern.