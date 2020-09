Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlkampf in Emmerich und Rees : SPD-NRW-Chef mit Wahlkampfhilfe

Peter Driessen, Peter Hinze, Bodo Wißen und Sebastian Hartmann an der Emmericher Rheinpromenade. Im HIntergrund: Thorsten Rupp, Elke Trüppschuch und Meike Schnaak-Rupp. Foto: Markus Balser

EMMERICH/REES Sebastian Hartmann besuchte am Freitag Rees und Emmerich. In Emmerich traf sich der Chef der NRW-SPD mit Bürgermeister Peter Hinze. In Rees mit Kandidat Bodo Wißen.