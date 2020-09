Kommentar zu verkaufsoffenem Sonntag in Krefeld : Verdi und die Sonntagsruhe

Man fragt sich, was die Gewerkschaft Verdi umgetrieben hat, gegen Krefelds verkaufsoffenen Sonntag gerichtlich vorzugehen. Die Interessen der Arbeitnehmer können es nicht gewesen sein. Der Einzelhandel kämpft bekanntlich corona-bedingt ums Überleben.

Man fragt sich, was die Gewerkschaft Verdi umgetrieben hat, gegen Krefelds verkaufsoffenen Sonntag gerichtlich vorzugehen. Die Interessen der Arbeitnehmer können es nicht gewesen sein. Der Einzelhandel kämpft bekanntlich corona-bedingt ums Überleben; Jobs sind akut gefährdet. „Krefeld Schaufenster pur“ war eine Gelegenheit, den Kopf wieder über Wasser zu kriegen, sich in Erinnerung zu bringen, Luft zu schnappen. Nicht mal die Kirchen haben opponiert, sondern sehen den verkaufsoffenen Sonntag als Gelegenheit, nach dem Corona-Distanz-Alptraum auf die Menschen zuzugehen. Es geht eben darum, öffentliches Leben überhaupt wieder in Gang zu bringen. Auch dafür steht der Handel in einer Innenstadt. Nicht umsonst gibt es die Redensart „Handel und Wandel“ als Inbegriff für Lebendigkeit im öffentlichen Raum.