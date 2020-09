Einzelhandel in Moers : Verkaufsoffener Sonntag doch möglich?

Händler und Gastronomen in der Moerser Innenstadt kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Ein verkaufsoffener Sonntag soll helfen, das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Ein Kulturfest soll als rechtlicher Anker für den sonntäglichen Verkaufstag dienen. Sowohl Stadt als auch Bündnis arbeiten an einem Konzept.

Im Ringen um einen für den 4. Oktober geplanten verkaufsoffenen Sonntag zur Unterstützung des Moerser Einzelhandels arbeiten Stadtverwaltung und Kulturbüro jetzt an einem Konzept für ein Kulturfest unter dem Motto „Zusammenhalten in Corona-Zeiten“, das als rechtlicher Anker für den außerplanmäßigen sonntäglichen Verkaufstag dienen soll.

Dieser Plan sei das Ergebnis eines gemeinsamen Gesprächs am Runden Tisch, das am vergangenen Donnerstag unter anderen mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi, des Initiativkreises Moers, des Einzelhandelsverbands und den Chefs aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen stattgefunden habe, sagt Bürgermeister Christoph Fleischhauer.

„Hätte es diese kurzfristig von mir zusammengerufenen Runde nicht gegeben, hätte uns Verdi mit unseren Plänen für einen verkaufsoffenen Sonntag wie in anderen Städten auch vor die Pumpe laufen lassen“, betont der Verwaltungschef. „Am Ende haben wir uns allesamt darauf verständigt, dass bis zu einer Sondersitzung des Stadtrats am 16. September Anregungen für ein mögliches Konzept gesammelt werden.“

Das Bündnis für Moers aus SPD, Grünen und Grafschaftern beansprucht die Idee einer Kulturveranstaltung als Existenzberechtigung für einen verkaufsoffenen Sonntag in Moers allerdings nun für sich.

Die Verwaltung solle prüfen, ob es aus Sicht der Stadt und unter Einbezug von Moers Marketing möglich ist, kurzfristig ein „Fest der Demokratie/der Kulturen“ unter Einhaltung der bestehenden Corona -Auflagen zu stemmen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung von Montagmittag.

CDU und FDP hatten in der vergangenen Woche wie berichtet eine Sondersitzung des Stadtrats mit dem Tagesordnungspunkt „Verkaufsoffener Sonntag am 4. Oktober 2020“ beantragt. Die aktuelle Situation und Diskussion sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten machten eine Zusammenkunft und Entscheidung notwendig, hieß es. Zuvor hatte sich der Initiativkreis Moers mit einem Appell für einen sonntäglichen Verkaufstag an Politik und Gewerkschaften gerichtet. Verdi und die SPD in Moers sprachen sich daraufhin gegen einen verkaufsoffenen Sonntag aus.

Die Gewerkschaft bezieht sich dabei grundsätzlich auf höchstrichterliche Rechtsprechung, die besagt, dass es keine anlasslosen verkaufsoffenen Sonntage geben darf. Allgemein zu sagen, Corona schädige die Geschäfte der Händler, reiche für eine Genehmigung der Ladenöffnung nicht aus, heißt es. Die Städte müssten präzise nachweisen, dass bei ihnen genau an diesen Sonntagen die Geschäfte geöffnet werden müssten. Ein Fest, das mit einem kulturellen Angebot den Schwerpunkt vom alleinigen Ausgleich wirtschaftlicher Verluste der Geschäftsleute lenkt, könnte Grund genug sein, sagt der Bürgermeister.

Das Bündnis für Moers regt an, zu diesem Zweck Kulturschaffende, die sich Moers besonders verbunden fühlen, um Angebote möglichst ohne Honorarforderungen zu bitten. Auch Räumlichkeiten und technische Ausstattung müssten kostenlos zur Verfügung stehen. Alle Angebote der beteiligten Kulturschaffenden und -institutionen fänden dann bei freiem Eintritt statt. Persönlichkeiten des öffentlichen (Stadt-)Lebens könnten – so die Idee – Besucher der jeweiligen Veranstaltungen am Ausgang um Spenden bitten. Diese wiederum würden zu gleichen Teilen an die teilnehmenden Künstler verteilt.