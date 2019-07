Streit im Landtag : Kiesgegner wehren sich gegen Vorwürfe

Düsseldorf Nach einer Landtagsdebatte Mitte Juli waren Kiesgegner mit Abgeordneten vor dem Plenarsaal in Streit geraten. Jetzt hat das Ganze ein Nachspiel.

Nach einem Streit mit einer Landtagsabgeordneten sehen sich die daran beteiligten Kiesgegner zu Unrecht verunglimpft. Zwei Beteiligte sowie die Bürgerinitiative IG Dachsbruch wiesen Vorwürfe scharf zurück, wonach es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. „Nicht nur ich persönlich fühle mich zu Unrecht beschuldigt, sondern auch das ehrenamtliche Engagement der linksniederrheinischen Bürgerinitiativen des Kreises Wesel, welche die aktuelle Kiespolitik kritisieren, wurde verunglimpft“, schreibt Hans Faasen, Landwirt aus Kamp-Lintfort, in einem Brief an die CDU-Abgeordnete Charlotte Quik.