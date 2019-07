Bürgermeister-Stichwahl : NRW-Opposition zieht vor das Verfassungsgericht

Der Verfassungsgerichtshof in Münster muss über die Klage gegen die Abschaffung der kommunalen Stichwahl entscheiden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Münster SPD und Grüne halten die Abschaffung der Bürgermeister-Stichwahl für undemokratisch. Die Opposition in NRW zieht gegen die Abschaffung vor den Verfassungsgerichtshof in Münster.

Die Stichwahl um das Bürgermeisteramt wurde in NRW bereits mehrfach abgeschafft und wiedereingeführt. Im April hatte Schwarz-Gelb im Landtag gegen die Stimmen der Opposition erneut die Abschaffung durchgesetzt und zugleich eine neue Einteilung der Wahlkreise beschlossen. Bisher kam es zu einer Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatziertem, wenn keiner der Bürgermeister-Kandidaten im ersten Wahlgang die Mehrheit errang. Die nächste Kommunalwahl steht im September 2020 an. Nordrhein-Westfalen wäre das einzige Bundesland ohne Stichwahl.

Der von SPD und Grünen beauftragte Staatsrechtler Martin Morlok sieht einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip, wenn Kandidaten nicht mehr durch die Mehrheit legitimiert seien. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden etwa habe der Erstplatzierte gerade einmal 27,1 Prozent der Stimmen erreicht, der zweite 24,5 Prozent und der dritte 23,4 Prozent. Nach diesem Ergebnis hätte also ein Bürgermeister mehr als zwei Drittel der Wähler gegen sich gehabt, wenn es nicht noch zur Stichwahl gekommen wäre, so Morlok.