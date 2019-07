Schutz vor sexualisierter Gewalt : Kinderschützer kritisieren Bosbach-Kommission in NRW

Düsseldorf Der Deutsche Kinderverein wirft dem Gremium mangelnden Sachverstand bei Kindesmissbrauch vor. Die Kommission weist die Vorwürfe zurück.

Der kürzlich vorgelegte Bericht der nordrhein-westfälischen Bosbach-Kommission zum Schutz gegen Kindesmissbrauch hat bei Kinderschützern harsche Kritik ausgelöst. Einzelkonzepte würden den Kindern nicht helfen, heißt es in einer Stellungnahme des Deutschen Kindervereins, worin dies als Aktionismus kritisiert wird. Die Kinderschützer äußern auch Zweifel am Sachverstand der Kommission. So sei von Vormundschaftsgerichten die Rede statt von Familiengerichten, obwohl die Zuständigkeit für den zivilrechtlichen Kinderschutz seit zehn Jahren beim Familiengericht liege. „Dass die Kommission über das ‚Vormundschaftsgericht‘ schreibt, zeigt, wie wenig sie im Kinderschutz auf dem Laufenden ist“, heißt es in der Stellungnahme.