St. Tönis : Landtagspräsident Kuper beim CDU-Frühlingsempfang

Tönisvorst Es war eine Punktlandung. Am Freitag vor der Wahl zum Europa-Parlament hatte die Tönisvorster CDU zum Frühlingsempfang ins Sportlerheim der Teutonia eingeladen. Rund 70 Gäste waren der Einladung gefolgt, nicht nur Parteifreunde, sondern auch Vertreter der Feuerwehr, der Vereine oder des Karnevals.

In den Reden wurde viel der Geburtstag des Grundgesetzes, der am Vortag gefeiert worden war, erwähnt.. Das heiß diskutierte Youtube-Video des Influencers Rezo „Die Zerstörung der CDU“ kam dagegen kaum vor. Nur Stefan Berger ging kurz auf Rezo und die Demonstrationen „Fridays for future“ ein. Als Antwort müsse man auf die Erfolge der CDU zeigen.

Landtagspräsident hatte vor dem Empfang schon eine Tasse Kaffee in Tönisvorst getrunken. Er war zu Gast bei Claus Hamacher, Beigeordneter beim Städte- und Gemeindetag NRW (dessen Frau Angelika ist im Stadtrat). Er berichtete, dass sich auch in der Politik das Klima geändert habe. Nach 12 Ordnungsrufen in der vergangenen Legislaturperiode gab es in diesem Landtag bereits nach nur zwei Tagen schon 41 Ordnungsrufe. Kuper bedauerte, dass immer mehr Lokalredaktionen schließen. Die Meldungen in den sozialen Medien würden von Algorithmen gesteuert, seien gefiltert und oft einseitig. Der Kontakt zu jungen Bürgern sei extrem wichtig, unterstrich Kuper.