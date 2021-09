Zweieinhalb Monate nach der Katastrophe : Zu wenig Hilfe für Flutopfer

Aufräumarbeiten Anfang August in Erftstadt-Blessem, das von der Katastrophe besonders hart getroffen war. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag kritisiert umständliche Antragsformalia, sieht zu wenig Personal und fordert, dass Wiederaufbauhelfer Jaeckel länger bleibt. Der Untersuchungsausschuss lässt noch auf sich warten.

Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe startet in Nordrhein-Westfalen später als in Rheinland-Pfalz. „Wir erwarten, dass es jetzt so schnell wie möglich losgeht“, sagte der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Kämmerling, am Donnerstag. In der kommenden Woche werde im Düsseldorfer Plenum das Ausschusspersonal benannt, Termine gebe es aber noch nicht. Die SPD werde „durch die Auswahl ihres Personals dokumentieren, dass ihr der Ausschuss sehr wichtig ist“, kündigte der Oppositionspolitiker an.

In Rheinland-Pfalz nimmt der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe bereits an diesem Freitag seine Arbeit auf. Starkregenfälle hatten Mitte Juli verheerende Überschwemmungen in beiden Bundesländern ausgelöst. Viele Gemeinden wurden verwüstet. In Rheinland-Pfalz kamen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 133 Menschen ums Leben. In Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote.

Info Untersuchungsausschuss in zwei Ländern Rheinland-Pfalz Hier beantragten die oppositionellen Christdemokraten die parlamentarische Aufarbeitung der Katastrophe. Der Ausschuss konstituiert sich an diesem Freitag zunächst in nicht-öffentlicher Sitzung. Nordrhein-Westfalen Hier gibt es einen Untersuchungsausschuss auf Antrag der SPD- und Grünen-Opposition. Wann er startet, ist noch nicht klar.

„Es ist die größte Katastrophe in der Geschichte unseres Landes“, sagte der NRW-Abgeordnete Kämmerling. Der Opposition gehe es nun darum, zu klären, welche Minister und andere Verantwortliche welche Erkenntnislage zu welchem Zeitpunkt gehabt hätten. Die SPD-Fraktion habe 50 Sachthemen identifiziert und werde sich auf die großen Linien fokussieren. Ziel sei es, den Abschlussbericht noch vor der Landtagswahl im kommenden Mai fertigzustellen.

Kämmerling hält die bisherige Unterstützung - auch die psychosoziale - für unzureichend: „Der Start der Wiederaufbauhilfe wurde verstolpert.“ Die Anträge für die Fluthilfen seien zu behördentechnisch und komplizert formuliert. Wer die Unterstützung beantragen wolle, brauche dazu einen Internetzugang, der noch nicht überall wieder funktioniere. Auch sei eine Mailadresse erforderlich, über die nicht jeder verfüge. Immer wieder komme es vor, dass das System zusammenbreche, zuletzt sei dies am 28. September länger der Fall gewesen.

Auch die von der Landesregierung zugesagte personelle Hilfe reiche nicht aus, kritisierte Kämmerling weiter. So gebe es im Kreis Euskirchen 48 Helfer, davon kämen aber nur sechs vom Land. Um die anderen 42 habe sich der Kreis selbst kümmern müssen. Ungünstig sei auch, dass die Hilfskräfte die Antragsteller nur beraten, aber nicht zum Stift greifen dürften.

Völliges Unverständnis äußerte Kämmerling darüber, dass der von der Landesregierung eingesetzte Wiederaufbauhelfer Fritz Jaeckel schon Ende November wieder abberufen werde, weil nach dessen Worten bis dahin der Prozess gut aufgesetzt und die meiste Arbeit getan sei. „Das glauben wir nicht“, sagte der Oppositionspolitiker. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe versprochen, auch noch in den Flutgebieten zu sein, wenn die Kameras längst abgezogen seien. Die frühe Abbberufung Jaeckels sei vor diesem Hintergrund „ein fatales Signal“. Kämmerling forderte, Jaeckel bis Ende 2022 im Amt zu belassen.

Die SPD-Fraktion will ihre Forderungen zum Wiederaufbau in der kommenden Woche in einem Antrag zusammenfassen und in den Landtag einbringen. Ein weiteres Anliegen ist Kämmerling dabei, die Bagatellgrenze zu erhöhen, von der an etwa Hausrat erstattet wird. Zurzeit liege sie bei 5000 Euro, alles darunter müssten die Opfer selbst tragen: „Das überfordert ärmere Haushalte.“

(kib)