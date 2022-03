Krieg in der Ukraine : Wegberg bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen vor

Vorsorglich wurde in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz ein Betreuungsplatz für weitere Menschen errichtet. Foto: Kreis Heinsberg

Wegberg Die Initiative St. Martin hilft unterstützt bei der Suche nach Wohnraum. Einen Koordinationsbeauftragten innerhalb der Stadtverwaltung fordert die CDU-Fraktion im Stadtrat.

Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Wegberger ist nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor zwei Wochen bemerkenswert groß. Schätzungsweise 800 Menschen hatten am vergangenen Donnerstag an einer Friedensdemonstration auf dem Rathausplatz teilgenommen. Es gibt ungezählte Privatinitiativen, die Geldspenden sammeln, sich mit Hilfsgütern auf den Weg in die Ukraine machen oder Flüchtlinge aufnehmen. Darunter auch das Team um Stefan Beeck, Chef des Restaurants Sechseichen in Dalheim-Rödgen, dessen Rückkehr von der deutsch-ukrainischen Grenze gestern erwartet wurde.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Wegberg kümmert sich die Initiative „Sankt Martin hilft“ darum, die Suche nach geeignetem Wohnraum für Flüchtlinge zu koordinieren und unterstützt bei deren Betreuung. Auch die Bürgerinitiative Wegberger Innenstadt-Entwicklung hat Hilfe angeboten. Vor wenigen Tagen hatte die Stadtverwaltung bereits eine zentrale E-Mail-Adresse freigeschaltet, an die sich Bürger wenden können, wenn sie Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Verfügung anbieten wollen. Sie lautet: ukraine@stadt.wegberg.de. Telefonischer Kontakt ist täglich von 9 bis 11 Uhr unter 02434 83380 möglich.

„Wir sind alle bereit, diesen Menschen zu helfen“, sagte Bürgermeister Michael Stock am Mittwoch in seiner Sprechstunde im sozialen Netzwerk Facebook. „Wir gehen davon aus, dass noch viel, viel mehr Menschen ihr Land verlassen müssen, und wir wollen ihnen hier in der EU und insbesondere in Wegberg die Möglichkeit geben anzukommen und wieder Frieden zu erleben.“ Es sei ein tolles Zeichen, das von Wegberg in die Welt ausgehe, so Stock.