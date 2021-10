Zusätzliche Weichen und Signale : NRW will Bahnverkehr mit Millionenaufwand zuverlässiger machen

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) kündigte am Freitag die Investition des Landes in den Zugverkehr an. (Archivbild) Foto: dpa/Weronika Peneshko

Düsseldorf Weniger Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn – das will Nordrhein-Westfalen mit der Finanzierung von zusätzlichen Weichen und Signalen erreichen. Für das vereinbarte Maßnahmenpaket mit der Bahn zahlt das Land Millionen aus der Staatskasse.

Nordrhein-Westfalen will Verzögerungen und Zugausfälle im Bahnverkehr mit Millionen aus der Staatskasse reduzieren. Mit dem Geld sollen unter anderem zusätzliche Weichen und Signale finanziert werden, um Züge und S-Bahnen bei Baumaßnahmen oder Störfällen besser auf andere Gleise umleiten zu können und so zuverlässigere Zugverbindungen zu ermöglichen, wie NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Freitag in Düsseldorf ankündigte.

Ronald Pofalla, Vorstand für Infrastruktur der Deutschen Bahn, betonte, es gehe um „kleine Maßnahmen an den Gleisen mit großer Wirkung auf einen zuverlässigen Bahnverkehr“. Die zusätzlichen Weichen und Signale sollen angesichts der in den kommenden Jahren besonders zahlreichen Baustellen im Schienennetz die Zuverlässigkeit der Verbindungen erhöhen. Der Hintergrund: Allein in diesem Jahr investiert die Bahn in NRW 1,9 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur - mit steigender Tendenz. Die Baumaßnahmen sorgen jedoch immer wieder für Verspätungen und Zugausfälle.