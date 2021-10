Lagebilder in Echtzeit : NRW fördert Weimarer Projekt zur schnellen Hilfe bei Katastrophen

Düsseldorf Um zukünftig nach Naturereignissen wie der Hochwasserkatastrophe eine schnellere Hilfe zu ermöglichen, sollen Drohnen Lagebilder in Echtzeit erfassen können. So könnten Einsatzkräften mit wichtigen Informationen versorgt werden.

Lagebilder in Echtzeit sollen nach Naturereignissen wie der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen künftig eine schnellere Hilfe ermöglichen. Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung fördert dafür ein entsprechendes Forschungsprojekt der Bauhaus-Universität Weimar in Thüringen mit rund 200 000 Euro. Mit Hilfe von ferngesteuerten Drohnen könnten künftig echtzeitnahe Zustandserfassungen von Krisengebieten aus der Luft erstellt werden, teilte das Ministerium am Sonntag mit.