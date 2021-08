Kurz vor dem Schulbeginn : Land fordert schnellen Förderstart für Luftfilter vom Bund

Düsseldorf Das neue Schuljahr beginnt bald. Wieder flammt die Debatte um die Corona-Schutzmaßnahmen auf. Die Landesregierung will ein zweites Förderprogramm für Luftfilter starten und mahnt deshalb den Bund zur Eile. Zu spät und zu wenig, kritisiert die GEW.

„Wir haben dem Bund klargemacht, dass er jetzt schnellstmöglich mit den Ländern eine Einigung erzielen muss, damit die Städte und Träger Klarheit bekommen, was gefördert werden kann und was nicht“, sagte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in einer Mitteilung. Das Land stehe für das neue Programm in den Startlöchern, mit dem 90,4 Millionen Euro in Kitas und Schulen für Kinder unter 12 Jahren fließen sollen. „Aber eines muss allen klar sein: Mobile Luftreinigungsgeräte sind kein Ersatz für das natürliche Lüften.“ Die Schulen in Nordrhein-Westfalen seien sichere Orte für die Kinder.