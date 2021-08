Hochwasserschäden ermittelt : NRW-Regierung rechnet mit Flutschäden in zweistelliger Milliardenhöhe

NRW-Regierung rechnet mit Flutschäden in zweistelliger Milliardenhöhe

Düsseldorf Die Landesregierung hat mit allen betroffenen Kommunen die Hochwasserschäden ermittelt. In einer Sondersitzung des Landeskabinetts am Donnerstag wurde eine umfassende und schnelle Hilfe beschlossen.

Nordrhein-Westfalens Landesregierung geht nach einer umfassenden Erhebung mit fast allen betroffenen Kommunen im Land von Hochwasserschäden in zweistelliger Milliardenhöhe aus. Das wurde am Donnerstag in Düsseldorf nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts aus Regierungskreisen bekannt.