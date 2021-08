Corona in Düsseldorf : Stadt macht Impfangebote in den Schulen

Ein Kinder- und Jugendarzt drückt ein Abtupftuch an die Impfstelle. Foto: dpa/Fabian Sommer

Düsseldorf In der zweiten Woche des neuen Schuljahres soll es in mindestens zehn zentralen Düsseldorfer Schulen in allen Stadtbezirken Impfstellen geben. Kinder und Eltern erhalten zuvor eine Aufklärung.