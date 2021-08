Kampf gegen Corona : Städte fordern Klarheit für Impfzentren

Düsseldorf Die Kommunen in NRW fordern für die Immunisierung von Jugendlichen und die Auffrischungsimpfung ein Konzept, wie es mit den zentralen Anlaufstellen weitergeht. Die Hausärzte empfehlen, gegen Corona und Grippe zugleich zu impfen.

Bürger in Nordrhein-Westfalen, die bereits vollständig geimpft sind und auf eine schnelle Auffrischung hoffen, müssen sich gedulden. Das Landesgesundheitsministerium bereite derzeit ein Konzept zur Organisation vor, sagte eine Sprecherin. Details würden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Gesundheitsminister hatten am Montag unter anderem vereinbart, dass ab September zunächst immungeschwächte Patienten, Höchstbetagte und Pflegebedürftige eine dritte Impfung bekommen sollen. Sie soll in der Pflegeeinrichtung oder in den Hausarztpraxen verabreicht werden. Die Impflinge bekommen allesamt einen mRNA-­Impfstoff, also von Biontech/Pfizer oder Moderna.