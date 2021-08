Impfungen von Kindern und Jugendlichen : „Es ist nicht absehbar, was auf die Schulen zukommt“

Düsseldorf Nachdem die Gesundheitsminister der Länder grünes Licht für Corona-Impfangebote für Kinder und Jugendliche gegeben haben, stellt sich nun die Frage, was das für die Schulen in NRW bedeutet. Noch ist vieles ungeklärt.

Harald Willert Es ist nicht absehbar, was auf die Schulen zukommt. Zu vermuten ist, dass die Schulen wenige Tage vor Schulbeginn wieder Vorgaben zur Umsetzung bekommen. Schulleitungen und Kollegien müssen dann adhoc die dann schon getätigten Planungen wieder anpassen. Weder auf Bundesebene noch auf Landesebene ist absehbar, welche Vorgaben in Bezug auf Impfen und Testen zu erwarten sind.

Willert So sieht es aus, ja. Alles wird natürlich abhängig sein von den aktuell geltenden Corona-Vorschriften. Es gibt ja auch noch keine Klarheit darüber, ob man zum Beispiel von den Inzidenzzahlen ausgehen will. Die Vor-Ort-Inzidenz war ja vor den Ferien unkritisch. Die Politik hält das den ganzen Sommer offen. Das wirkt sich natürliche aus auf jede mögliche Konkretisierung. Was bleiben muss, ist die Testpflicht. Tatsache ist, wenn ich mit 20 bis 30 Schülern in einer Klasse bin und einer ist infiziert, gibt er das Virus an andere weiter.