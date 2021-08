Corona-Pandemie in NRW : Auch Hausärzten bereitet ablaufender Impfstoff Probleme

Corona-Pandemie in NRW

Köln Die Impfnachfrage ist kurz vor den Sommerferien gesunken. Viele Familien sind erst einmal im Urlaub. Unterdessen laufen die Impfstofflieferungen weiter. Auch Hausärzten bereitet das Probleme.

Er rechne damit, dass landesweit etwa 100.000 Impfdosen zu verfallen drohten. „Das ist eine grobe Schätzung.“ Es gebe keine Mechanismen für die Hausärzte, Impfstoff an den Bund zurückzuführen. Es gebe nur die vage Möglichkeit einer Abgabe an Impfzentren. Eine Weitergabe an Dritte sei nicht möglich, da es sich um Staatseigentum handele.