Protestaktion am Tagebau Garzweiler : Polizei sieht keine Hinweise auf gezielte Attacke gegen RWE-Mitarbeiter

Aachen Bei einer Protestaktion am Tagebau Garzweiler am Sonntag soll ein RWE-Mitarbeiter – laut Darstellung des Unternehmens – von Aktivisten gewaltsam überfallen worden sein. Dafür sieht die Polizei keine Anhaltspunkte. Die Aktivisten behaupten, Mitarbeiter von RWE wären gewaltsam gegen sie vorgegangen.

Bei den Ermittlungen zur Protestaktion am Tagebau Garzweiler am Sonntag hat die Polizei bislang keine Hinweise auf eine gezielte Attacke gegen einen Werkschutz-Mitarbeiter von RWE. Beim widerrechtlichen Eindringen in das Tagebaugelände seien Teilnehmer der Aktion und Mitarbeiter des RWE-Werkschutzes aufeinandergetroffen, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen am Mittwoch. Möglicherweise sei der RWE-Mitarbeiter in einem Gerangel gestürzt. Hinweise auf eine gezielte Attacke, dass gezielt auf ihn eingeschlagen worden sei, habe man nicht. Die Ermittlungen zum Eindringen in den Tagebau liefen.