Wegen neuer Coronaschutzverordnung in NRW : Regeln der zweiten Landesinzidenzstufe werden nicht mehr greifen

Düsseldorf Wegen der neuen Coronaschutzverordnung kommen die ursprünglich vorgesehenen, landesweiten Verschärfungen nicht mehr zum Tragen. Die Inzidenz steigt weiter. Und auch auf den Intensivstationen wird die Lager ernster.

Während auch am Wochenende die Zahl der Infektionen in Nordrhein-Westfalen deutlich zugenommen hat, wird die zweite Landesinzidenzstufe wohl nicht mehr zur Anwendung kommen. Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums erklärte auf Anfrage, die Landesinzidenz habe am 11. August zum ersten Mal den Wert von 35 überschritten. „Demnach wäre der 18. August der achte Tag, an dem die Grenze überschritten wird. Die Landesinzidenzstufe 2 und ihre Regelungen würden dann ab den 20. August greifen.“