Festakt in Düsseldorf : Kanzlerin Merkel kommt zum NRW-Jubiläum

Düsseldorf Die Bundeskanzlerin wird am Festakt auf der Galopprennbahn in Düsseldorf teilnehmen. Neben politischer Prominenz sind auch bekannte Künstler aus Nordrhein-Westfalen bei der Feier dabei.

Am kommenden Montag wird auf der Galopprennbahn in Düsseldorf an die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen am 23. August 1946 durch die Briten erinnert. Nach Informationen unserer Redaktion wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an dem Festakt teilnehmen.