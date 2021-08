Erkelenz : Aktivisten am Tagebau: RWE-Mitarbeiter verletzt

Erkelenz Sonntagmorgen hat es erneut Protestaktionen am Braunkohletagebau Garzweiler II gegeben. Musikerinnen und Musiker der Initiative „Lebenslaute“ verschafften sich nach eigenen Angaben Zutritt zum Tagebau und blockierten Förderbände und eine Werkstraße. Ein RWE-Mitarbeiter wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Protestaktion am Tagebau Garzweiler II wurde nach einer RWE-Mitteilung ein Mitarbeiter am frühen Sonntagmorgen derart schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie die RWE-Pressestelle berichtete, seien am Vormittag Störer an mehreren Stellen in den Tagebau eingedrungen.