Für Gastronomie, Sport und Co. : Ab Freitag gilt in NRW die „3G-Regel“

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Ab Freitag tritt in Nordrhein-Westfalen die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in vielen Fällen einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Ein Überblick über die Neuerungen.

Ab kommenden Freitag müssen Menschen in NRW bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 für einen Besuch der Innengastronomie, bei einer Hotelübernachtung oder beim Sport in Hallen getestet, geimpft oder genesen sein. Diese „3G“-Regel soll zunächst bis zum 17. September gelten, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

Die „3G-Regel“ gilt auch für Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept), für körpernahe Dienstleistungen und Großveranstaltungen im Freien ab 1000 Personen. Für Clubs und Diskotheken reicht kein Schnelltest, sondern es muss ein PCR-Test vorgelegt werden. Gleiches gilt bei sexuellen Dienstleistungen.

Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen gilt die „3G-Regel“ laut Ministerium generell – also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35.

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. „Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt“, so das Ministerium.

Die neue Coronaschutz-Verordnung für Nordrhein-Westfalen umfasst nur noch acht Seiten – die letzte Version hatte noch 37 Seiten. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach am Dienstag von einer „Zeitenwende“ in Bezug auf das neue Regelwerk. Es gebe nun viele Freiheiten wieder, so Laumann.

Die Corona-Auffrischungsimpfungen in NRW sollen zudem rasch beginnen. Noch im September sollen die Impfzentren Auffrischungsimpfungen den Menschen verabreichen, die mit Vektor-Impfstoffen wie Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden, sagte Laumann. Es gehe dabei vor allem um die rund 460.000 Menschen, die Ostern mit Astrazeneca geimpft worden seien. Sie könnten sich aber auch an die niedergelassenen Ärzte wenden.

In den Pflegeeinrichtungen und bei den Menschen über 80 Jahren sollen die Auffrischungsimpfungen praktisch ab sofort über Hausärzte erfolgen, wenn die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt. Auch die Menschen, die zuhause gepflegt werden, sollen von den Hausärzten die Auffrischungsimpfungen bekommen.

Die Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten werden wie geplant Ende September aufgelöst. An ihre Stelle treten in jeder Kommune sogenannte „koordinierende Covid-Impfeinheiten“, wie Gesundheitsminister Laumann mitteilte. Die vom Land finanzierten Koordinationsstellen sollen vor Ort Partner für Ärzte und Pflegeeinrichtungen sein und dezentrale Impfaktionen etwa in Vereinsheimen oder Turnhallen organisieren. Die Koordinierungsstellen sollen auch Auffrischungsimpfungen in Altenheimen organisieren. Die Impfzentren kosteten jeden Monat rund 91 Millionen Euro, sagte Laumann.

(mba/dpa)