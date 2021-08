Kinder- und Jugendgipfel : Kinder an die Macht

Düsseldorf SPD-Abgeordnete laden junge Leute in den Düsseldorfer Landtag ein und geben ihnen ein Forum für mehr Mitspracherechte. Nicht auf alles, was da kommt, sind sie vorbereitet.

Auf dem Fußboden liegen Kissen herum, Luftballons schweben durch den Raum und auf seinem Platz sitzt erst einmal sowieso keiner – ein Hauch von Anarchie liegt an diesem Dienstagmittag über dem SPD-Fraktionssaal im Landtag. Die Opposition hat sechs Wochen vor der Bundestags- und neun Monate vor der Landtagswahl Kita-Kinder zu sich eingeladen. Die sollen sagen, was sie sich denn so von Politikern wünschen.

Die dritte Gruppe sagt unverblümt, was sie will: mehr Spielsachen für die Turnhalle, neue Instrumente für den Musikraum, eine Wasserrutsche und Bastelsachen. Gut finden die Mädchen auch eine Kinderkonferenz: „Da können wir sagen, was wir wollen und uns auch beschweren.“

Mehr mitreden wollen auch die Jugendlichen. Am Nachmittag dürfen auch sie auf Einladung der SPD-Fraktion den Politikern mit auf den Weg geben, „wie einmischende Jugendpolitik funktionieren kann“, so Maelzer. Doch die Video-Konferenz läuft schleppend an, niemand möchte etwas sagen. Womöglich, weil jeder, der sich zu Wort melden will, seine Kamera einschalten soll. Lehrer kennen dieses Phänomen aus dem Distanzunterricht zur Genüge. Schließlich fasst sich ein Vertreter der Landesschülerschaft ein Herz: In der Coronazeit seien die Schüler an wichtigen Entscheidungen kaum beteiligt worden. Es habe nur vierteljährliche Treffen mit einem einzigen Ansprechpartner des Schulministeriums gegeben. „Wir wollten schon früh mehr Tests und Teilpräsenz - da war das im Schulministerium noch gar nicht angekommen.“ Sehr weit hätten Schüler und Ministerium in ihren Einstellungen auseinander gelegen, resümiert der junge Mann.