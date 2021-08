„Massive Versäumnisse von Schwarz-Gelb“ : Nabu wirft Landesregierung Ignoranz bei Natur- und Artenschutz vor

Düsseldorf Die Landesregierung handele so, als ob es Klimawandel und Artensterben nicht gäbe, kritisiert der Naturschutzverband Nabu NRW. Das betrifft auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz für kleinere Flüsse.

Der Naturschutzverband Nabu NRW hat der nordrhein-westfälischen Landesregierung Verweigerung beim Natur-, Umwelt- und Klimaschutz in vielen Bereichen vorgeworfen. Mit Blick auf die Flutkatastrophe in NRW kritisierte die Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer am Mittwoch in Düsseldorf massive Versäumnisse von Schwarz-Gelb. Schon im CDU/FDP-Koalitionsvertrag von 2017 stehe, dass für kleinere Flüsse unmittelbar Maßnahmen zum Hochwasserschutz ergriffen werden und Warnsysteme verbessert werden müssten. „Wenn die das alles wussten, warum haben sie das dann nicht gemacht?“, fragte Naderer. „Es wird viel geredet, aber wenig umgesetzt.“