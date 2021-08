FDP fordert Aufklärung : Sorge vor verseuchtem Flutschlamm

Exklusiv Düsseldorf Um für die Menschen in den Hochwassergebieten Gewissheit zu schaffen, fordert die FDP nun Unterstützung von der Bundesregierung. Diese dürfe sich nicht länger hinter den Aufräumarbeiten verschanzen.

Gut einen Monat nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat der Euskirchener FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Herbrand dem Bund vorgeworfen, sich nicht genügend mit der Frage nach kontaminiertem Schlamm auseinanderzusetzen: „Schimmel- und Pilzbildung sowie zum Teil beißender Gestank sind seit Wochen Dauerbegleiter der vom Hochwasser betroffenen Menschen“, sagte Herbrand.

Es könne nicht sein, dass diese noch wochen- oder gar monatelang in der gefährlichen Unwissenheit leben müssen, ob überflutete Kläranlagen und zerstörte Öltanks zur gesundheitsgefährdenden Kontamination von Haus oder landwirtschaftlicher Nutzfläche geführt haben. „Im schlimmsten Fall kämen dann zu den Verlusten von Menschenleben und massiven materiellen Verlusten kaum vorhersehbare Gesundheitsschäden hinzu. Die Menschen müssen wissen, ob beim Abtransport der Schlammmassen, beim Biss in das selbst angebaute Obst oder dem Wiedereinzug in die getrockneten Häuser Gesundheitsgefahren drohen.“