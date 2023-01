Künstliche Intelligenz im Unterricht Land plant Anweisungen für Schulen zum Umgang mit Chat GPT

Düsseldorf · NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will den Einsatz von Software mit künstlicher Intelligenz wie Chat GPT an Schulen nicht verbieten. Stattdessen soll es nun Handlungsanweisungen geben. Sorge vor Schummeleien will man dabei nicht zu hoch hängen.

27.01.2023, 17:07 Uhr

Neuntklässler mit Laptops und Tablets im Unterricht (Symbolbild). Bei neuen digitalen Entwicklungen wolle man Chancen und Risiken gleichermaßen in Blick nehmen, sagt das Land. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin