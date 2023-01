Brauchtum in der Pandemie Land unterstützte Karneval mit Millionensummen

Die SPD im Düsseldorfer Landtag forderte, das Land dürfe auch in der aktuellen Situation nicht nachlassen. Fraktionsvize Christian Dahm sagte: „Wir sehen gerade insbesondere in den Karnevalshochburgen unseres Landes, dass es eben nicht wieder so läuft wie vor dem Beginn der Pandemie: Viele Veranstaltungen sind nicht so gut besucht wie erhofft oder finden gar nicht erst statt.“ Die Einnahmen, zum Beispiel bei den Karnevalssitzungen, fielen niedriger aus, gleichzeitig müssten aber Gagen, Saalmieten und so weiter bezahlt werden. „Insofern war es falsch, das Landesprogramm ,Zukunft Brauchtum‘ schon im November 2022 auslaufen zu lassen. Wir müssen uns darum kümmern, dass jetzt nicht im Nachhinein den Vereinen – übrigens nicht nur denen des Winterbrauchtums – die Puste ausgeht und nach einer neuen Lösung suchen.“