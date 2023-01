Chatbot ChatGPT Bildungsrevolution aus der Maschine

Im Widerspruch dazu steht die Forschung nach einer superintelligenten KI (“AGI“), die menschliches Niveau erreichen soll. Der Philosoph und Kognitionsforscher Thomas Metzinger sagte 2022 in einem Interview mit dem „Humanistischen Pressedienst“, er halte es für möglich, das KI-gestützte Computerprogramme ein Bewusstsein entwickeln könnten. Hypothetisch gesehen könnte so eine AGI noch in diesem Jahrhundert den Menschen in allen Bereichen der Intelligenz und der kognitiven Kraft übertreffen, meint Metzinger: „Auch wenn wir an diesem Punkt noch lange nicht sind.“ Allerdings schrieb er bereits 2009 in seinem bekannten Buch „Ego-Tunnel“: „Künstliches Bewusstsein ist nicht so sehr ein theoretisches Problem in der Philosophie des Geistes, sondern vielmehr eine technologische Herausforderung.“ Der Google-Entwickler Ray Kurzweil kündigte schon 2005 die technologische Singularität für 2045 an, also den Punkt, ab dem KI die menschliche Intelligenz übertrifft. Doch für beide gilt: Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Zukunftsforscher irrt.