Die Künstliche Intelligenz und das Lernen Chat GPT verändert die Schulen

Selbstverständlich wird mit der Text-Software auch geschummelt werden. Es wird immer gemogelt, jeweils unter Zuhilfenahme der zur Verfügung stehenden Mittel. So war es seit der Erfindung des Bleistifts, so war es mit dem Internet, und mit Chat GPT wird es auch so sein. Lehrer werden nicht immer erkennen, wenn es geschieht, und umgekehrt werden sie ab und an danebenliegen und glauben, bei einer Arbeit habe der Roboter mitgeholfen, obwohl das nicht stimmt.