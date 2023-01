Neujahrsempfang der NRW-CDU „Erklär' uns mal Euren neuen Kanzler“

Wüst lobt die überzeugte Europäerin an der Spitze der Kommission. „Wenn richtig ist, was die Biografen schreiben, warst Du in Brüssel auf der gleichen Schule wie Boris Johnson“, sagt Wüst und fügt nach einer Kunstpause hinzu: „Naja, aber aus Dir ist was geworden.“ Im Februar des vergangenen Jahres hätten sie gemeinsam bei von der Leyen im Büro gesessen, quasi am Vorabend des Krieges. Da habe sich von der Leyen schon um die Energiesicherheit gesorgt und für die ersten Kontrakte mit LNG-Schiffen gesorgt, erinnert sich Wüst. „Es tut gut, zu sehen, dass mit Dir eine deutsche Politikerin mit Weitsicht an den Problemen Europas arbeitet.“