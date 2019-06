NRW-Innenminister schlägt Alarm : Reul warnt vor der Vereinigung "Realität Islam"

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt vor einer Ausbreitung der islamistischen Vereinigung "Realität Islam". Die Vereinigung wirke der Integration von muslimischen Jugendlichen bewusst entgegen.

Diese Organisation wirke besonders bei muslimischen Jugendlichen auf "eine Ablehnung unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung" hin, sagte Reul am Donnerstag in einer Innenausschusssitzung in Düsseldorf. Ziel sei es, "Ängste und Misstrauen gegenüber der Rechtsstaatlichkeit" zu schüren und eine Ablehnung von demokratischen Werten zu erreichen. Aussagen von strafrechtlicher Relevanz würden bewusst vermieden.