Gruppierung in Hessen : Verfassungsschutz warnt vor „Realität Islam“

Wiesbaden Der hessische Verfassungsschutz warnt vor dem Radikalisierungspotenzial der Gruppierung „Realität Islam“. Die Gruppierung strebe einen Gottesstaat nach islamischen Recht an und habe über das Rhein-Main-Gebiet hinaus eine Veranstaltungskampagne gestartet.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen warnt Kommunen vor Anfragen der Gruppierung „Realität Islam“. Die Gruppierung habe eine Veranstaltungskampagne gestartet, in deren Zusammenhang es zu Anfragen kommen könne, Räume oder Hallen anmieten zu wollen, teilte der Verfassungsschutz in Wiesbaden am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. „Realität Islam“ lehne die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und strebe einen Gottesstaat nach islamischem Recht an.