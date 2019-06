Nach dem Nahles-Beben : SPD-Fraktionschef Kutschaty gegen übereilten Ausstieg aus der Groko

Düsseldorf Die NRW-SPD hatte sich von vornherein mehrheitlich gegen die Beteiligung der Partei an der Groko ausgesprochen. Jetzt warnt die Führungsspitze vor Schnellschüssen.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat sich gegen einen übereilten Ausstieg seiner Partei aus der großen Koalition in Berlin ausgesprochen. „CDU und SPD sollten vorher noch das umsetzen, was machbar ist“, sagte der NRW-Fraktionschef am Dienstag in Düsseldorf. Erst wenn keine Einigung mehr möglich sei, solle die SPD aussteigen. Anstehende Themen seien etwa die Grundrente oder die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Hier fordere die SPD, dass die zehn Prozent Reichsten den Soli weiterzahlen sollten.