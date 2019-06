Vorlage des Finanzministeriums : In Nordrhein-Westfalen fehlen noch mehr Lehrer

In Nordrhein-Westfalen fehlen noch mehr Lehrer

Düsseldorf An Grundschulen, für sonderpädagogische Förderung, Sekundarstufe I und Berufskollegs gibt es 15.000 Lehrkräfte zu wenig. Zu Beginn des Jahres verschärfte sich der Lehrermangel in NRW noch.

Der Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Monaten noch verschärft. Wie aus einer Vorlage des NRW-Finanzministeriums für den Unterausschuss Personal des Landtages hervorgeht, gab es zum Stichtag 1. April diesen Jahres 1077 offene Stellen im Bereich Schule mehr als zum 1. Januar 2019, als es noch 6354 waren. Zu 99 Prozent handelt es sich dabei um Lehrerstellen. Zum Bereich Schule zählen im Landeshaushalt neben Lehrern auch Verwaltungs- und Ministerialbeamte.

Die Zahlen unterstreichen, dass der Lehrermangel kurzfristig nicht zu beheben ist. In den nächsten zehn Jahren werden in NRW rund 78.000 Stellen neu zu besetzen sein. Es fehlen nach Angaben des Schulministeriums rechnerisch in Grundschulen, für sonderpädagogische Förderung, Sekundarstufe I und Berufskollegs 15.000 Lehrkräfte. Demgegenüber wird sich ein Bewerberüberhang für die Sekundarstufe II von 16.000 Lehrkräften aufbauen.