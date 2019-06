Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Nahles-Rückzug : Präsidium der NRW-SPD will am Freitag Beschlüsse fassen

Andrea Nahles am Montag im Willy-Brandt-Haus. Foto: REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE

Exklusiv Düsseldorf Die nordrhein-westfälische SPD will am kommenden Freitag wichtige Beschlüsse fassen. Das verlautete aus Parteikreisen nach einer Telefonkonferenz des Landesvorstands am frühen Montagabend.