„Technisches und ökologisches Meisterwerk“ : Laschet weiht das Pumpwerk an der Emscher ein

Oberhausen Das größte Pumpwerk für Schmutzwasser steht an der Emscher – damit soll der extrem belastete Fluss wieder sauberer werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet weihte das Werk am Freitag ein.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Freitag in Oberhausen an der Emscher Deutschlands größtes Pumpwerk für Schmutzwasser eingeweiht. Damit soll der schwer belastete Ruhrgebietsfluss wieder sauber und an vielen Stellen renaturiert werden. Laschet lobte das Projekt als „technisches und ökologisches Meisterwerk“. Damit werde auch der Hochwasserschutz verbessert, was besonders in einer dicht besiedelten Region wie dem Ruhrgebiet wichtig sei, sagte der Ministerpräsident.