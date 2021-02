Wahlrecht : Gutachten: Landtag könnte auf 315 Sitze anschwellen

Düsseldorf Die Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer fordert eine Wahlrechtsreform und schlägt eine Reduzierung der Wahlkreise von 128 auf 91 vor. Rückendeckung bekommt sie dabei aus der Wissenschaft. Im Raum steht die Sorge vor einem Imageschaden für die Politik.

(maxi) Der Düsseldorfer Landtag platzt bereits aus allen Nähten. Ein Anbau soll Abhilfe schaffen. Baubeginn könnte Ende 2021 sein, so die Landtagsverwaltung. Doch es könnte schon vor Fertigstellung sehr viel beengter werden. Das unterstreicht ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienstes, das die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion, Verena Schäffer, in Auftrag gegeben hat und unserer Redaktion vorab vorliegt.

Die Grünen-Politikerin hat den wissenschaftlichen Dienst gebeten, verschiedene Wahlausgänge durchzurechnen und zu ermitteln, wie sich die Zahl der Mandate ändert. Hintergrund sind die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Erringt eine Partei in den Wahlkreisen mehr Direktmandate, als sie Anteil an Zweitstimmen erreicht hat, wird die Anzahl der Sitze so weit erhöht, dass die Landtagszusammensetzung auch das Zweitstimmverhältnis ordentlich widerspiegelt. Nordrhein-Westfalen hat 128 Wahlkreise. Die übrigen 53 Abgeordneten werden aus den Landeslisten mit der Zweitstimme gewählt. Bei der Wahl 2017 führten sechs Überhangmandate dazu, dass es für die anderen Parteien zwölf Ausgleichsmandate gab. Der Landtag besteht aktuell aus 199 Abgeordneten.