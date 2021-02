Sormas-Einführung in Gesundheitsämtern : Mit der Software muss es schnell gehen

Meinung Düsseldorf Eine einheitliche Software zur Kontaktnachverfolgung hätte schon im Sommer eingeführt werden sollen. Diese Chance wurde vertan. Der Ärger der Gesundheitsämter ist nachvollziehbar – aber Sormas muss dennoch schnell eingeführt werden.

Wenn die Pandemie eines zeigt, dann, dass die größten Erfolge nur gemeinsam möglich sind. Rückblickend muss man sagen: Der Bund hätte eine Einführung von Sormas frühzeitig zur Pflicht machen sollen, damit die Umstellung in den Ämtern schon im Sommer abgeschlossen gewesen wäre. Und da es sich um Open-Source-Software handelt, hätte man gleichzeitig alle Anstrengungen darauf fokussieren müssen, das System so schnell wie möglich um sinnvolle Funktionen und Komponenten zu ergänzen. Das hätte auch für Kommunen den Reiz erhöht, aus Überzeugung auf Sormas zu setzen. Auch rechtliche Probleme hätten sich vermutlich schnell lösen lassen, wenn man es wirklich versucht hätte. Doch während die Bundesregierung nicht vor (notwendigen) Eingriffen in die Grundrechte der Bürger zurückschreckte, scheute man offenbar den Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung.