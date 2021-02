Von Ergotherapie bis Podologie : NRW schafft Schulgeld für Ausbildung in Gesundheitsfachberufen ab

Wer sich für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich entscheidet, soll nicht schlechter gestellt werden als jemand, der ein Studium in diesem Bereich beginnt. Foto: Ralph Goldmann

Düsseldorf Wer sich in Nordrhein-Westfalen in einem Gesundheitsfachberuf ausbilden lassen will, muss künftig kein Schulgeld mehr bezahlen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Von der Neuregelung profitieren aktuell fast 8499 Azubis im Land.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von der Ergotherapie bis zur Podologie: Für die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen muss in Nordrhein-Westfalen ab sofort kein Schulgeld mehr gezahlt werden. Das Land schaffe das Schulgeld in den Gesundheitsfachberufen rückwirkend zum 1. Januar 2021 komplett ab, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Das gelte für die Ausbildungen in der Ergotherapie, Logopädie, den Berufen in der Physiotherapie, Podologie sowie der Pharmazeutisch-Technischen und der Medizinisch-technischen Assistenz. Von der Neuregelung profitieren rund 8400 Auszubildende in NRW. Bisher hatte das Land seit 2018 schon 70 Prozent des Schulgeldes übernommen.

„Damit sich genügend Menschen für diese Berufe entscheiden, müssen wir die Ausbildung deutlich attraktiver gestalten“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Mit der Schulgeldfreiheit werde eine „große Ungerechtigkeit“ beendet. Denn bei Ärzten und Apothekern etwa bezahle der Staat das Studium. Für die Schulgeldfreiheit stellt das Ministerium in diesem Jahr rund 43 Millionen Euro zur Verfügung.

(th/dpa)