Corona-Lockdown in NRW : FDP fordert Öffnung von Friseuren, Restaurants und Fitnessstudios ab 1. März

Köln Die FDP-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag dringt auf eine schrittweise Lockerung der Corona-Einschränkungen. Ab dem 15. Februar sollen demnach die Grundschulen mit einem Wechsel von Unterricht in der Schule und zu Hause beginnen.

Die Liberalen schlagen vor, ab dem 15. Februar an den Grundschulen mit einem Wechsel von Unterricht in der Schule und zu Hause zu beginnen. Ab dem 1. März sollten Restaurants, Friseure und Fitnessstudios wieder öffnen, der Einzelhandel könnte ab dem 15. März folgen, betonte Rasche. Diese Öffnungsstrategie sollte mit einer „Corona-Notbremse“ abgesichert werden, die schnelle Gegenmaßnahmen im Fall von lokalen Infektionsausbrüchen ermögliche.

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht rückläufig. Die Gesundheitsämter meldeten 85,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 90,0 am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts von Samstag hervor. Innerhalb eines Tages infizierten sich 2411 Menschen in NRW neu mit dem Coronavirus. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 starben, stieg um 120 auf 10.717.