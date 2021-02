Neue Geschäftsstelle in der Grevenbroicher Innenstadt : Grüne ziehen in den Döner-Laden

Grüne ziehen in den Döner-Laden

Neue Geschäftsstelle in der Grevenbroicher Innenstadt

Der Briefkasten im Sonnenblumen-Look hängt schon: Im Mai spätestens Juni wollen die Grünen am Steinweg einziehen. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die neue, Geschäftsstelle am Steinweg soll im Frühjahr eröffnet werden. Bislang befanden sich die Räume der Partei an der Bahnstraße. Mit dem Umzug schließen die Grünen einen innerstädtischen Leerstand.

Wo einst der „Sultan of Döner“ residierte, entsteht die neue Zentrale der Grevenbroicher Grünen: In dem einstigen Fast-Food-Restaurant am Steinweg richtet es sich die Partei ökologisch ein. Im Mai, spätestens im Juni soll Einzug gehalten werden.