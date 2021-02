Aufklärungsquote 93,2 Prozent : NRW-Polizisten bekommen Zulage für Ermittlungen gegen Kindesmissbrauch

Die Fallzahlen sind zuletzt stark angestiegen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das NRW-Landeskabinett hat am Dienstag eine Zulage für Polizisten beschlossen, die im Bereich des sexuellen Missbrauchs an Kindern ermitteln. Die Zahl der Fälle in NRW ist zuletzt stark angestiegen.

Nordrhein-Westfalen zahlt spezialisierten Polizisten für Ermittlungen gegen sexuellen Kindesmissbrauch eine Zulage. Rund 450 Mitarbeiter, die Dateien mit kinderpornografischem Material auswerten, bekommen 300 Euro zusätzlich im Monat. Das habe das Landeskabinett am Dienstag beschlossen, teilte das Innenministerium mit.

Er habe großen Respekt vor den Mitarbeitern, die sich etwa Videos von sexuellem Kindesmissbrauch anschauen müssten, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU). „Natürlich macht das was mit einem. Die Bilder im Kopf lassen sich nicht löschen.“

2019 war in Nordrhein-Westfalen die Zahl der registrierten Fälle im Bereich Kinderpornografie im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 67 Prozent auf 2359 gestiegen. Die Aufklärungsquote lag 2019 bei 93,2 Prozent.

(th/dpa)